Москва, 16 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Существенное сокращение маршрутов поставок газа через Украину возрождает тему запуска «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«10 мая Украина впервые прервала поставки газа в Европу, уведомив российскую сторону о прекращении приема транзитного газа через станцию «Сохрановка» на украинской территории.

По словам украинской стороны, это вызвано тем, что украинский оператор не может далее осуществлять транзит газа через неконтролируемые Украиной территории.

Тем самым, украинской стороной созданы условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных ПАО «Газпромом» мощностей». В результате объемы газа, поступающего в Германию через Украину, сократились за день почти на 25%.

Идея переноса выпадающих объемов транзита газа на другой маршрут ГТС Украины является для российской стороны технически невозможной. Налицо проявление действий Украины как ненадежного транзитера российского газа европейским потребителям через свою территорию.

При этом плата за несуществующий транзит берется украинской стороной в полном объеме. При продолжении этой ситуации вопросы поставки ПАО «Газпром» природного газа на запад и заполнения ПГХ могут быть поставлены под сомнение.

ПАО «Газпром» всегда выполнял свои обязательства перед покупателями и был надежным поставщиком природного газа. Изменение условий транзитного контракта через Украину требует международного арбитражного разбирательства, что в условиях проведения специальной операции будет носить затяжной характер и не факт, что будут решено в пользу истца.

Сокращение маршрутов поставок голубого топлива через Украину, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях и отсутствие дополнительных альтернативных объемов ресурса на мировом рынке возрождает тему запуска «Северного потока — 2», проложенного по дну Балтийского моря напрямую в Германию.

При прекращении транзита российского газа через Украину, в условиях отказа Польши от российского газа страны ЕС могут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток — 2», который построен и даже заполнен технологическим газом.

В противном случае прокачка газа в Европу из России может упасть до 40%. Северный поток – 2» с мощностью 55 млрд кубометров, вне всяких сомнений, спасет Европу от энергетического коллапса. К слову, процедура банкротства оператора «Северный поток - 2» приостановлена до сентября 2022 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка Газпрома на транзит газа через территорию Украины на 16 мая составила 46,8 млн кубометров, что на 25% ниже показателя 15 мая.

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