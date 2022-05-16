Москва, 16 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Российский композитор Юрий Лоза недоволен проведением конкурса «Евровидение» в 2022 году. Об этом музыкант сообщил в своём Telegram-канале 16 мая.

hentilpej «Евровидение»

«Это мероприятие, до сих пор называющееся песенным конкурсом, давно себя дискредитировало. До нынешнего года не имело большого значения слово «песенный», потому что песен, ставших не то, что хитами, а просто популярными, оттуда в свет практически не выходило. А с этого года можно смело убирать слово «конкурс», так как победитель был известен заранее — Украина (с самым слабым номером), а остальные приехали флажками помахать», — написал композитор. Также Лоза отметил, что нынешнее «Евровидение» является «политическим междусобойчиком», а не престижным музыкальным соревнованием.

Напомним, что в 2022 году победу на «Евровидении» одержала украинская группа Kalush. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за проведения военной спецоперации на Украине.