Кабул, 16 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Посол талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве объявил, что бывший президент Афганистана приглашён на всеафганский саммит в Кабуле.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», посол талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве Джамаль Насер Гарвал сообщил СМИ, что в ближайшее время в Кабуле пройдёт большое заседание Ассамблеи Афганистана с участием афганских политиков.

Он добавил, что на ассамблею приглашены политики, покинувшие страну, в том числе Ашраф Гани, бывший президент Афганистана.

На вопрос, является ли эта встреча Лойя джиргой, Гарвал сказал, что пока неясно, но подготовка к ней идёт полным ходом.

Сообщения основываются на том, что некоторые источники ранее сообщали, что Ашраф Гани прибудет в Кабуле под гарантию Миссии ООН в Афганистане (ЮНАМА), но это опроверг Забихулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата.

Ранее Ашраф Гани в поздравлении с праздником Ид аль-Фитр сказал: »У Афганистана нет другого выхода из сложившейся ситуации без национального консенсуса».