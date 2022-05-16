Париж, 16 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари, еще не вышедший из состава правительства, уже объявил об уходе в частный сектор, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Автомобильная группа Hopium, специализирующаяся на водородных технологиях в транспорте, объявила об укреплении управления с предложением назначить Жана-Батиста Джеббари директором компании. Назначение, как ожидается, будет одобрено на следующем общем собрании Hopium 20 июня 2022 года.

Во время своего мандата Жан-Батист Джеббари регулярно сообщал о государственной поддержке водородного сектора. 5 марта 2021 года он тепло приветствовал тот факт, что Франция инвестирует не менее 7 млрд евро в развитие отрасли до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Франции должно быть сформировано до следующего заседания совета министров, запланированного в среду, 18 мая.

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