Магас, 16 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Ингушетии нашли источник пополнения бюджета. Им могли бы стать объекты налогообложения, которые необходимо поставить на регистрационный учет. Легализация принесла бы республике около 120 млн рублей. Такие данные привел заместитель председателя правительства РИ Олег Фурсов в ходе совещания с участием посетившего республику с рабочей поездкой вице-премьера РФ Александра Новака.

Недостроенный дом

«В ходе работы межведомственной комиссии по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения выявлено более 60 тыс. незарегистрированных объектов, из них поставлено на учет около 6 тыс. объектов», — цитирует Фурсова ТАСС.

В республике вопрос легализации объектов недвижимости и земельных участков является одним из злободневных уже не один год. Зачастую строительство частных домов ведется без соответствующей регистрации.

Для легализации объектов недвижимости планируется создать карту, однако стоимость работ, по предварительным подсчетам, составит 252 млн рублей. Власти региона намерены просить помощи у федерального центра.

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