Архангельск, 16 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Власти Архангельской области выделят на ремонт здания инфекционного отделения детской областной больницы почти 84 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

«Подрядчик определен. Завтра с компанией, которая будет проводить ремонтные работы, будет заключен контракт. На эти цели из областного бюджета мы направляем 83,7 млн рублей. В помещениях инфекционного отделения будут заменены дверные и оконные блоки, проведен ремонт всех стен — наружных и внутренних, будет отремонтирована система горячего водоснабжения. Завершить работы подрядчик должен осенью», — написал глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, широкой общественности об антисанитарных условиях инфекционного отделения детской больницы стало известно после того, как госпитализированная с ребенком архангелогородка опубликовала в сети видео. Местные власти тогда сообщили, что приступить к ремонту мешает инфляция — из-за роста цен на стройматериалы уже трижды срывались торги на выполнение работ.