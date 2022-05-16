Волгоград, 16 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Свыше 180 тысяч туристов посетили Волгоградскую область в период майских праздников 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе администрации региона.

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Больше всего гостей приехали из Москвы и Московской области. По данным туристско-информационного центра, средний возраст путешественников составил 35-40 лет. Гостям был интересен активный отдых, а также различные мероприятия в рамках экологического туризма.

В Волгограде гостиницы были загружены на 97%, в районах — на 75%.