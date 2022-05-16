Красногорск, 16 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Загруженность туристических объектов на территории Подмосковья остается высокой. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Хотя погода еще не разгулялась, загруженность кемпингов, отелей, санаториев в Подмосковье очень высокая, свыше 90%», — сообщил Воробьев.

Глава региона отметил, что туристы, которые решили посетить Подмосковье, должны иметь возможность без труда найти необходимые им отели и гостиницы, а также другие объекты пребывания на период своего отдыха.