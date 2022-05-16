* ИГ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, 16 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. ВВС Ирака уничтожили базу террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иракском Курдистане. Об этом 16 мая сообщает Kurdistan 24.

Tasnimnews.com Армия Ирака

По данным журналистов, авиаудар был нанесён для поддержки сил иракской армии и курдского ополчения, которые ведут наступление на позиции боевиков юго-западнее города Эрбиль.

Два самолёта ВВС Ирака смогли уничтожить укрытие террористов, в котором позднее были найдены шесть тел. Ещё как минимум двое террористов были ликвидированы курдскими ополченцами при попытке бежать из района проведения операции.

Также, по данным Kurdistan 24, курдским ополченцам удалось уничтожить три тоннеля и две пещеры, используемых террористами в качестве укрытия.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.