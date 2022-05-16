Чебоксары, 16 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В столице Чувашии идёт подготовка городских пляжей к новому купальному сезону. Все подготовительные работы планируется завершить 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

http://gov.cap.ru/ Водолазы республиканской поисково-спасательной службы Чувашии

К открытию в июне готовятся четыре городских пляжа: Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный. Помимо уборки территорий, сюда завезли 3 тыс. тонн песка. Также предстоит взять пробы почвы, воды и обследовать дно с помощью водолазов.

Для предотвращения травматизма при заходе в воду на Центральном и Афанасьевском пляжах устанавливают трапы с поручнями. Границы плавания в местах купания обозначат буйками, а для детей определят отдельные акватории. Помимо этого, на Афанасьевском пляже организуют два сервисных блока для обслуживания отдыхающих, в том числе комнату матери и ребёнка.

Для работы на всех четырёх городских пляжах будет нанят соответствующий персонал — в частности, медики и спасатели. В администрации Чебоксар отмечают, что организован набор 24 матросов-спасателей, которые проходят обучение на базе бассейна «Спартак»: отрабатывают приёмы и способы спасения на воде, оказания доврачебной помощи.

Планируется, что подготовительная работа будет завершена к 30 мая.

На еженедельной планёрке был поднят вопрос о транспортной доступности к Левобережному пляжу в Заволжье. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин дал поручение разобраться в ситуации и рассмотреть варианты решений.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники республиканской поисково-спасательной службы Чувашии проводят водолазное обследование мест для купания и отдыха людей на водоёмах.