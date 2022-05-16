Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Курильские острова, где действует специальный, лучший в стране, преференциальный режим для бизнеса, правительство России продолжит развивать, привлекать на острова инвесторов. Прибывший на Камчатку 16 мая полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что политую кровью наших бойцов курильскую землю РФ никому не отдаст.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Он отметил, что ведётся активная работа по привлечению инвесторов на Курилы.

Два новых судна начнут круизные туры на Курилы уже в этом году. Это, по мнению полпреда, даст мощный толчок для развития островов.

«Курильские острова — это наша территория. Она полита кровью наших бойцов. И мы её никому не отдадим!» — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после совещания по вопросам развития туризма в крае, заявил, что для иностранных круизных компаний в России созданы лучшие условия, чем для отечественных. Он пообещал восстановить здравый смысл.