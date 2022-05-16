Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил о намерении остаться в команде на сезон 2022/23. Об этом 16 мая сообщает «Спорт-экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да», — сказал 28-летний бразильский футболист.

Напомним, Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России.