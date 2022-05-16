Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 73 человека с ковидным диагнозом, что на 15 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 16 мая сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

В местных стационарах на лечении ковида находятся 1440 человек (+33 пациента по отношению к уровню прошлых суток). При этом в реанимации лежат 210 человек (+25), а 36 больных (-3) подключены к аппаратам ИВЛ. По выздоровлению медучреждения покинули за сутки 36 петербуржцев (-65).

В городе неизменным остаётся количество мест для больных с ковидом и пневмонией. В шести городских и одном федеральном стационаре развёрнуто 1509 коронавирусных коек.

На домашнем лечении COVID-19 в Петербурге сидят 4069 пациентов. За сутки этот показатель никак не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Петербурге обнаружили 334 случая заражения коронавирусной инфекцией (-24). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки десять пациентов (-3), а выздоровели 285 человек (-23).