Кодже, Южная Корея, 16 мая 2022, 13:51 — REGNUM В южнокорейском городе Кодже потерпел крушение вертолет, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей пожарной службы.
Согласно опубликованным данным, вертолет Sikorsky S-61N потерпел крушение 16 мая в 08:40 по местному времени возле горы Сончжа. Позднее туда планировалось перевести стройматериалы.
В результате инцидента погиб пилот, двое других членов экипажа были госпитализированы с серьезными травмами спины и головы.
По словам чиновников, министерство земли, инфраструктуры и транспорта планирует выяснить точную причину аварии.
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