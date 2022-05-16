Кодже, Южная Корея, 16 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Кодже потерпел крушение вертолет, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей пожарной службы.

Silkadv.com Вертолет

Согласно опубликованным данным, вертолет Sikorsky S-61N потерпел крушение 16 мая в 08:40 по местному времени возле горы Сончжа. Позднее туда планировалось перевести стройматериалы.

В результате инцидента погиб пилот, двое других членов экипажа были госпитализированы с серьезными травмами спины и головы.

По словам чиновников, министерство земли, инфраструктуры и транспорта планирует выяснить точную причину аварии.