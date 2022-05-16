Москва, 16 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Съезд ЛДПР 27 мая определится с избранием нового председателя партии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

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«Только что состоялось заседание высшего Совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР», — сообщил Слуцкий.

Высший совет собрался по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с Уставом ЛДПР выступили с обращением о проведении внеочередного съезда.

Свою кандидатуру на пост председателя партии уже выдвинули депутат Госдумы Александр Шерин.

Вследствие продолжительной болезни 6 апреля 2022 года скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.