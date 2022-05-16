Жителей Костромской области приглашают на «Ночь музеев»
Кострома, 16 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 мая Кострома присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Открытие мероприятия состоится в 19.30 на Сусанинской площади.
Пока свою часть программы опубликовал только костромской государственный музей-заповедник и музей древней книги при старообрядческом храме. Муниципальная галерея и резиденция Снегурочки, обычно участвующие в мероприятии, не выставили информацию на сайты.
Известно, что в рамках «Ночи музеев» в Костроме пройдут концерты, показательные выступления, спектакль, экскурсии и тому подобное. Часть мероприятий бесплатна. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии праздник проводили в онлайн формате.
Справка: основная цель акции — показать возможности музеев, привлечь к искусству молодёжь. В Костроме «Ночь музеев» будет проходить шестнадцатый раз. В 2019 году мероприятия посетили более 25 тысяч человек.