Загреб, 16 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Хорватии зафиксировано 345 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались в результате заражения, сообщил Национальный штаб гражданской защиты 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стране 4115 активных случаев заражения коронавирусом. На стационарном лечении находятся 356 пациентов, из них 15 на респираторах, сообщает Hina.

Всего на сегодняшний день на коронавирус протестировано 4 838 151 человек, из них 2 930 — за последние сутки.

Всего с начала эпидемии умерло 15 930 человек.