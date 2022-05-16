Красногорск, 16 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Подмосковье необходимо оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Об этом 16 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль

Глава Подмосковья отметил, что особое внимание в этом вопросе следует оказывать внимание тем приятиям, которые готовы работать по франшизе, так как именно эти организации демонстрируют наибольшую устойчивость в экономическом плане.

«В малом бизнесе у нас 400 с лишним компании заняты. Самые устойчивые из них — это те, кто работает по франшизе. Это направление нужно дальше сопровождать», — сказал Воробьев.