Париж, , 13:46 — REGNUM Несколько десятков человек, в том числе актер Гийом Гальен и европейский депутат Натали Луазо, встретились в Париже, чтобы потребовать сохранить деревья у подножия Эйфелевой башни, сообщает Le Figaro.

Эйфелева башня WikiImages

Мэрия Парижа обнародовала проект реконструкции района, который угрожает десяткам деревьев, некоторым из которых больше ста лет.

Несколько ассоциаций, в том числе национальная группа по мониторингу деревьев (GNSA), призвали к проведению акции протеста. Петиция, размещенная ассоциациями в интернете, на сегодняшний день собрала более 137 000 подписей.

Мэрия Парижа намерена построить камеру хранения и технические помещения. Столкнувшись с растущим протестом против этого проекта, мэрия попыталась успокоить ситуацию, пообещав, что «вырубки деревьев не будет».