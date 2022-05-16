Чита, 16 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Несколько неприятных часов испытали туристы на Кругобайкальской железной дороге из-за медведя, сообщает 16 мая Прибайкальский национальный парк.

Медведь

Звонок с просьбой помочь поступил в адрес одной из оперативных служб. Взволнованная женщина сообщила: «Мы столкнулись с медведем. Отпугивали разными способами. Но в результате он просидел с нами три часа. Мы с ним переговаривались. Так и не ушёл! Нам посоветовали пойти в соседнее село. Ночью! Он шёл за нами».

Помощь профессионалов туристам не потребовалась. Люди сообщили оператору оперативной службы о месте, где держится медведь. Ещё один молодой хищник, не боящийся присутствия человека, был замечен возле Уланово.

«Режим ЧС в Прибайкальском национальном парке продолжает действовать, все маршруты закрыты! — об этом напомнил Василий Пестерев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране территорий. — Кроме этого, о выходе медведей мы неоднократно предупреждали. Конкретно эту пару туристов, которая шла по шпалам, встретил наш инспектор Байкальского лесничества и довёл до них информацию о режиме ЧС, о закрытых маршрутах и медведях. Настойчиво посоветовал сесть в электричку на ближайшей станции. Однако услышал грубый ответ и категорический отказ покинуть территорию. Наш сотрудник предупредил их, что будет вынужден составить протокол об административной ответственности за нарушение правил пребывания на ООПТ, если люди добровольно не покинут маршрут. Некоторое время государственный инспектор следовал параллельно вдоль берега на лодке в направлении остановочного пункта. В какой-то момент туристы исчезли из вида, и до протокола дело не дошло. Хорошо, что никто не пострадал».

Встреча с медведем может закончиться плохо, а разведение костра, чтобы отпугнуть хищника, может привести к пожару.

Сейчас сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проводят учётные работы по численности медведя на Кругобайкальской железной дороге. Специалисты отмечают: концентрация хищников на берегу высокая (согласно сезону), некоторые из зверей не боятся резких звуков и человеческого голоса, поэтому могут представлять реальную опасность для нелегальных посетителей местных туристических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по соседней, Иркутской области, 11 мая также известило об очередном случае выхода медведя к людям.

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