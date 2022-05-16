Санкт-Петербург, 16 мая 2022, 13:48 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал в распоряжение ОАО «РЖД» оборудование концерна Siemens, который покидает российский рынок, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Это следует из данных картотеки суда.

Поезда «Сапсан»
Поезда «Сапсан»
Rzd.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий концерн Siemens, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, сначала приостановил бизнес в РФ, затем отказался от поставок, а в середине мая решил провести процесс сворачивания промышленной деятельности в России.

В конце апреля ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ООО «Сименс мобилити ГМБХ» (Siemens Mobility GmbH) и ООО «Сименс мобильность» о несостоятельности. Истец потребовал принять обеспечительные меры и признать недействительным одностороннее расторжение предприятиями концерна Siemens договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании высокоскоростных поездов. Также истец требовал обязать Siemens Mobility продолжить исполнение обязательств по договору.

«Передать ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора от 20.04.2007 No 232 к/т», — решил арбитражный суд.

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