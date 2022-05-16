Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал в распоряжение ОАО «РЖД» оборудование концерна Siemens, который покидает российский рынок, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Это следует из данных картотеки суда.

Rzd.ru Поезда «Сапсан»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий концерн Siemens, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, сначала приостановил бизнес в РФ, затем отказался от поставок, а в середине мая решил провести процесс сворачивания промышленной деятельности в России.

В конце апреля ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ООО «Сименс мобилити ГМБХ» (Siemens Mobility GmbH) и ООО «Сименс мобильность» о несостоятельности. Истец потребовал принять обеспечительные меры и признать недействительным одностороннее расторжение предприятиями концерна Siemens договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании высокоскоростных поездов. Также истец требовал обязать Siemens Mobility продолжить исполнение обязательств по договору.

«Передать ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора от 20.04.2007 No 232 к/т», — решил арбитражный суд.