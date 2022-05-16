Горловка, ДНР, 16 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских вооружённых формирований попал город Горловка. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:01 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыл огонь по посёлку шахты имени Гагарина в Горловке. Всего по населённому пункту выпущено 12 гранат из СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских боевиков вышла из «Азовстали» для переговоров с силами ДНР.