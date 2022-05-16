Москва, 16 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Предложение Центробанка России предусматривает возможность возврата банком денег, похищенных с банковской карты, но не во всех случаях это можно будет делать, заявила корреспондентуИА REGNUM владелец компании «Первая семейная консультация», адвокатОксана Головичева.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

«Есть более проверенные способы, которые работают уже сегодня, например — страхование. Вне зависимости от нововведений, у каждого человека уже сегодня есть возможность застраховать свои счета.

Тем самым страхование вклада гарантирует возврат похищенных мошенниками денег, что нужно рекомендовать, как минимум, всем пенсионерам, так как именно они, в большинстве случаев становятся жертвами мошенника. Стоимость такого страхования напрямую зависит от сумм счетов.

Новое правило обяжет банки нести дополнительные расходы, а это приведет к росту стоимости обслуживания карт. Банки должны будут покрывать свои риски возврата гражданам похищенных денег, так как в подавляющем большинстве случаев мошенников полиция не находит.

Позитивным аспектом нововведений однозначно станет повышение заботы банков о безопасности счетов граждан, дополнительные проверки транзакций и возможные нововведения по защите самих банковских карт.

Возврат денег, похищенных мошенниками, справедливая мера, но позаботиться о возврате средств придётся и самому держателю карты», — высказала своё мнение адвокат.

Как сообщалоИА REGNUM, российские банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги, заявил директор департамента информационной безопасности Центрального России Вадим Уваров.

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