Курск, , 13:42 — REGNUM Курская область возьмёт шефство над Первомайским районом ДНР. Об этом на оперативном совещании 16 мая заявил губернатор Роман Старовойт, сообщает ИА REGNUM.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

Курская область будет помогать Первомайскому району ДНР в подготовке к новому учебному году и к зиме, подготовке инженерной инфраструктуры, ремонте дорог и социальных учреждений.

По словам Старовойта, многие комитеты администрации Курской области будут вовлечены в эту работу.

Представители администрации Курской области уже находятся в Первомайском районе ДНР. Некоторые из них будут находиться там на постоянной основе. Они готовят сметы, а в Курской области аккумулируются материально-технические средства для отправки в ДНР.