Курск, 16 мая 2022, 13:42 — REGNUM Курская область возьмёт шефство над Первомайским районом ДНР. Об этом на оперативном совещании 16 мая заявил губернатор Роман Старовойт, сообщает ИА REGNUM.
Курская область будет помогать Первомайскому району ДНР в подготовке к новому учебному году и к зиме, подготовке инженерной инфраструктуры, ремонте дорог и социальных учреждений.
По словам Старовойта, многие комитеты администрации Курской области будут вовлечены в эту работу.
Представители администрации Курской области уже находятся в Первомайском районе ДНР. Некоторые из них будут находиться там на постоянной основе. Они готовят сметы, а в Курской области аккумулируются материально-технические средства для отправки в ДНР.