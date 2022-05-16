София, 16 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план выделения крупным предприятиям страны дополнительной компенсации за потребленную в мае 2022 года электроэнергию. Об этом 16 мая сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам болгарского премьер-министра Кирила Петкова, речь идет о государственной выплате в размере 80% стоимости электричества.

«Если фирма потребляет более 200 мегаватт-часов энергии, она будет платить за свет символическую сумму», — резюмировал, в частности, он.

При этом в румынском кабинете министров отказались обсуждать вопросы соответствующих выплат для бытовых пользователей.

«Официальный Бухарест рассмотрит эти перспективы в ближайшее время», — говорится в правительственном заявлении.