Москва, , 13:41 — REGNUM Приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе президент России Владимир Путин отдал из гуманитарных соображений. Об этом 16 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», — сказал Песков.

Он отметил, что президент ранее приказал обеспечить возможность выйти с завода для всех гражданских. Кроме того, военным, которые хотят сдаться, было предложено выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что с территории «Азовстали» якобы вышли и сдались в плен десять украинских военных.

Напомним, 21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным, и поручил заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела».

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