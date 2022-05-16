Москва, , 13:40 — REGNUM В данный момент причиной роста цен в российских магазинах является подорожание логистических издержек, и в первую очередь — подорожание транспортных услуг. Об этом 16 мая рассказали эксперты, мнение которых приводит Forbes.

Склад Кирскв

Отмечается, что торговым сетям в России все чаще оправдываться из-за роста цен перед ФАС и другими контролирующими органами из-за роста цен, в то время как подорожание товаров, которое в марте связывали с падением курса рубля, сейчас связано с логистическими издержками — затратами на доставку и хранение.

Также уточняется, что, по данным Knight Frank, средняя стоимость аренды квадратного метра складов класса А на российском рынке на конец первого квартала составила 5500 рублей в год, по данным CORE. XP — 6000-6200 рублей и по данным Nikoliers — 6200 рублей.

«По действующим договорам на складах, расположенных за пределами МКАД, ставки в среднем варьируются от 4500 до 7000 рублей за кв. м в год без НДС и операционных расходов», — рассказал региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

Кроме того, указывается, что такое подорожание коснулось не всех участников рынка в РФ и самые крупные затраты на склады у крупных онлайн-ретейлеров, в то время, как давно присутствующие на рынке представители традиционных торговых сетей тратят на это гораздо меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ рассказали, что в Санкт-Петербурге ведут разработку системы банковских платежей, которая станет заменой иностранной системе SWIFT.