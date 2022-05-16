Тбилиси, 16 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Грузию в первом квартале 2022 года въехали почти 576,5 тыс. иностранных туристов, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Национальной статистической службы (Грузстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным ведомства, больше всего гостей прибыли из Турции — 66,8 тыс. Их было на 126,9% больше, чем годом ранее.

При этом в апреле глава Ассоциации гостиниц Шалва Алавердашвили сообщил журналистам, что граждане стран Евросоюза начали массово отказываться от брони в отелях. Также в Грузии ожидается прекращение потока туристов из России.

Стоит отметить, что несмотря на резкий рост числа туристов, посещающих Грузию в 2022 году, эти показатели не достигли тех, что были до введения антиковидных мер. Доходы от туризма в первом квартале примерно на треть ниже, чем 2019 году.