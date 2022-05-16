Ижевск, 16 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. На автодороге Сарапул — Воткинск водитель иномарки врезался в опору ЛЭП (линии электропередачи). Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Dima Sugonyaev Опоры ЛЭП в лесистой местности

Авария произошла на 37 км указанной автотрассы. 24-летний водитель Audi не справился с управлением, съехал в кювет и совершил столкновение с опорой ЛЭП.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, следовавший по маршруту Элиста — Дубовка, загорелся вечером 15 мая на трассе Р-228 в Волгоградской области. Возгорание в моторном отсеке автобуса произошло около 21:40. На полную ликвидацию пожара спасателям потребовалось 40 минут.

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