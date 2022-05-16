Карабудахкентский район, Дагестан, , 13:38 — REGNUM В Дагестане арестован 17-летний житель города Избербаша. Его поместили под стражу в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщили 16 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, подросток был задержан по факту убийства его деда. Тело 67-летнего жителя Избербаша было обнаружено 11 мая на берегу Каспийского моря на территории Карабудахкентского района с многочисленными ножевыми ранениями. По горячим следам был задержан его внук, сбежавший с места преступления на машине своей жертвы.

«Несовершеннолетний на почве ранее возникших неприязненных отношений, с целью причинения смерти, нанес множество ударов ножом в различные части тела своему 67-летнему дедушке. После совершения убийства подозреваемый облил горючей жидкостью тело потерпевшего и поджог его», — сообщают подробности в СКР по региону.

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