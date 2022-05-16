Мариуполь, ДНР, 16 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. С территории блокированного в Мариуполе завода «Азовсталь» вышла группа для переговоров с силами Донецкой Народной Республики. Об этом 16 мая сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

По его словам, в эти минуты идёт оживлённый этап переговоров. Боевиков представляет группа из девяти человек.

«Это только выходила первая группа, — сказал Ходаковский в эфире ток-шоу «60 минут». — Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали».