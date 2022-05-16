Бухарест, , 13:37 — REGNUM Мэрия румынской столицы Бухареста объявила о намерении приобрести 22 новых троллейбусов для нужд городской транспортной системы. Об этом 16 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Бухарест Ștefan Jurcă

По предварительным данным, необходимые для этого средства будут выделены из государственного бюджета — ранее соответствующую инициативу поддержали представители правительства Румынии.

«Мы инвестируем в современный, экологически чистый транспорт для повышения мобильности и комфорта в Бухаресте», — заявил бухарестский генеральный примар (мэр) Никушор Дан.

Общая сумма сделки не разглашается. При этом независимые эксперты подвергли критике подобное решение, заявив, что в настоящее время у государства нет дополнительных «свободных» средств для финансирования столичных проектов.

Ранее министерство транспорта Румынии обнародовало сведения, согласно которым средний «возраст» общественного автопарка в Бухаресте составляет 20 лет. В некоторых других городах страны система пассажирского транспорта не обновлялась более 40 лет.