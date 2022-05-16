Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Тожественные мероприятия прошли на Суворовской площади и в Мраморном дворце Санкт-Петербурга в честь 221-й годовщины открытия памятника русскому полководцу Александру Суворову, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ Возложение цветов к памятнику Суворова

«Представители администрации города, военнослужащие Минобороны России, суворовцы и юнармейцы возложили цветы к монументу легендарного русского полководца, никогда не ставившего свои интересы выше интересов Отечества», — отмечается в сообщении.

Памятник возведен по повелению императора Павла I. В мае 1801 года монумент был открыт на Марсовом поле Санкт-Петербурга.

В честь памятной даты в Мраморном дворце солисты Мариинского театра Эвелина Агабалаева и Игорь Барбаков исполнили мировую оперную классику.