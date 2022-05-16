Саратов, , 13:35 — REGNUM В Саратовской области на текущей неделе (16-22 мая) сохранится холодная погода. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 4 — 7 градусов, сообщают региональные метеослужбы.

Заморозки setarka

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели возможны заморозки на поверхности почвы до —2 °С.

Во вторник, 17 мая, в Саратовской области пройдет кратковременный дождь, местами гроза с порывистым ветром до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем — около 18 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ночь с 20 на 21 мая возможны слабые заморозки, а 21 — 22 мая будет преимущественно без осадков и станет на пару градусов теплее.

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