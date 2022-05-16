Красногорск, , 13:35 — REGNUM Средства бюджетного кредита в размере 9 млрд рублей, который был одобрен Подмосковью, пойдут на строительство объектов инфраструктуры. Об этом 16 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство дорог Volgograd.ru

Речь идет, в частности, о дорожном строительстве, социальной сфере. Ожидается, что таким образом будет оказана поддержка экономики области.

«Это дешевые, доступные деньги, которые направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры. Это ключевые развязки, региональные дороги, детские сады, все то, что требуется в социальной сфере, а также для дальнейшего роста экономики», — сказал Воробьев.

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