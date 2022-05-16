Чебоксары, , 13:33 — REGNUM Чувашия продолжает исполнять бюджет с многомиллиардным профицитом: доходы консолидированной казны по итогам четырёх месяцев достигли почти 27 млрд рублей, расходы составили 22,15 млрд рублей, профицит превысил 4,8 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие данные были представлены 16 мая на планёрке в республиканском правительстве.

Данные минфина Чувашии cap.ru

По информации минфина, в январе–апреле 2022 года доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 26,993 млрд рублей, что на 1,3% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Напомним, что в январе–апреле 2021 года в консолидированную казну республики поступило 27,346 млрд рублей.

В структуре поступлений собственные доходы увеличились на 10,5% и достигли 15,884 млрд рублей. Из основных налоговых показателей снизилось только НДФЛ: спад за указанный период составил 4,6%, получено 4,494 млрд рублей налогов от доходов физлиц.

Расходы на 1 мая 2022 года составили 22,151 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,841 млрд рублей.