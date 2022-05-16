Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM Сэм Клафлин, знакомый зрителям по роли Финника Одэйра в фильмах серии «Голодные игры», исполнит главную роль в будущем мистическом триллере «Бэгмен» (Bagman). Об этом 16 мая сообщает портал Screen Rant.

Ужас Vsluh.net

Производством картины займётся кинокомпания Lionsgate, в качестве режиссёра проекта выступит Колм Маккарти, работавший над вторым сезоном сериала « Острые козырьки». Сценарий напишет Джон Халм, должности продюсеров займут Марти Бауэн и Вик Годфри, участвовавшие в создании фильмов франшиз «Бегущий в лабиринте» и «Сумерки».

В центре повествования будет находиться мужчина, которого в детстве преследовал таинственный монстр. Повзрослевшему главному герою придётся вновь столкнуться со своими детскими страхами и защитить семью после того, как чудовище вернётся.

Напомним, кроме «Голодных игр» Сэм Клафлин снялся в фильмах «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «До встречи с тобой», «Энола Холмс», «Прошлой ночью в Сохо». Он также исполнил роль Освальда Мосли в сериале «Острые козырьки».

Читайте ранее в этом сюжете: Композитор фильма «Кошмар перед Рождеством» ответил на вопрос о сиквеле