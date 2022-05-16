Уфа, , 13:33 — REGNUM Администрация города Уфы приняла решение об увеличении заработной платы водителям муниципальных бюджетных учреждений. Об этом 16 мая сообщила исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По ее словам, это было сделано для обеспечения укомплектованности штата организаций специалистами. Так, средняя заработная плата водителей пятого разряда бюджетных учреждений, которая в декабре 2021 года составляла 53 тысяч рублей, увеличилась до 64 тысяч рублей (рост составил 21%).

Чиновник также сообщила, что за счет увеличения заработной платы, укомплектованность штатной численности водителей коммунальных служб составила 70% или 1762 человека, при этом в декабре 2021 года штат был укомплектован на 67%.

Голованова отметила, что штатная численность сотрудников муниципальных бюджетных учреждений Уфы меньше норматива, что не позволяет обеспечить содержание города на должном уровне.

В связи с этим администрации города было рекомендовано проработать вопрос об увеличении штатной численности с сохранением текущего уровня зарплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выделили более 1,4 млрд рублей на закупку коммунальной техники.