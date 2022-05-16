Мурманск, 16 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Мурманской области пройдут съемки восьми кинопроектов, сообщает региональное правительство.

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«Планируется, что большинство из них станут участниками конкурса на предоставление рибейтов (субсидий — ред.). Заявочная кампания конкурса будет объявлена в сентябре этого года, на предоставление рибейтов в этом году в областном бюджете предусмотрено 15 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В целом, с начала 2022 года проведены переговоры с 14 российскими кинокомпаниями, по итогам которых 12 кинокомпаний планируют снимать в Мурманской области в 2022–2023 годах художественные фильмы, сериалы и документальные проекты.

По данным регионального правительства, в Заполярье за последние два года кинокомпании на съемки 11 фильмов потратили около 92 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мурманские власти направили 10 млн рублей на рибейты кинематографистам.