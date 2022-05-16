Лондон, , 14:51 — REGNUM Дизельное топливо в Великобритании стало стоить в среднем больше 1,82 фунта ($2,23) за литр. Об этом сообщает 16 мая телеканал «Скай ньюс» со ссылкой на отраслевые исследования.

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Отмечается, что такого высокого показателя не было за всю историю ведения статистики.

Бензин в Британии также дорожает на фоне санкций, введённых против России. Литр в среднем стоит 1,66 фунта ($2,03), это значение близко к рекордному.

Эксперты отмечают, что топливо растёт в цене даже при снижении топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр. Это решение правительства будет действовать до марта 2023 года.

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