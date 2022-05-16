Грозный, 16 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил высшей награды республики — ордена Кадырова — генерал-майора Эседуллу Абачева — командующего вторым армейским корпусом народной милиции Луганской Народной Республики. Такую высокую оценку дал чеченский лидер его вкладу в дело освобождения Донбасса. Награду вручил помощник Кадырова по силовому блоку Апти Алаудинов.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Учитывая заслуги и активное сотрудничество с бойцами чеченских спецподразделений в ходе специальной военной операции на Украине, мною принято решение удостоить Эседуллу Абдулмуминовича высшей государственной награды Чеченской Республики — ордена Кадырова», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, под руководством Эседуллы Абачева бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками «существенно отодвинули обширную линию фронта, освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов».

По мнению Кадырова, награжденный обладает «превосходным боевым опытом и исключительными стратегическими знаниями». В силу этого его подразделения решают задачи по освобождению Донбасса оперативно и без потерь среди личного состава.