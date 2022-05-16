Москва, , 13:30 — REGNUM Правительство России готовит расширит меры по поддержке автомобильной промышленности. Об этом 16 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уже перенесли на декабрь срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских автопроизводителей, тем самым освободив значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров», — заявил Мишустин.

«Правительство расширит доступность этой меры. Такими возможностями смогут воспользоваться и другие компании, у которых заключён с государством специальный инвестиционный контракт — в том числе и иностранные инвесторы, которые построили свои заводы на территории России», — указал премьер-министр.

По его словам, такое решение дополнительно поможет поддержать занятость в регионах, что является одним из главнейших приоритетов правительства.