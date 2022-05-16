Москва, 16 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство России готовит расширит меры по поддержке автомобильной промышленности. Об этом 16 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы уже перенесли на декабрь срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских автопроизводителей, тем самым освободив значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров», — заявил Мишустин.

«Правительство расширит доступность этой меры. Такими возможностями смогут воспользоваться и другие компании, у которых заключён с государством специальный инвестиционный контракт — в том числе и иностранные инвесторы, которые построили свои заводы на территории России», — указал премьер-министр.

По его словам, такое решение дополнительно поможет поддержать занятость в регионах, что является одним из главнейших приоритетов правительства.