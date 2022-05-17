17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 02:19 — REGNUM Студенческая команда «Солнечной регаты» Московского политехнического университета открыла сезон 2022 года. Спуск лодки, работающей на энергии, вырабатываемой солнечными панелями, состоялся на Серебряно-Виноградном пруду в Измайлово.

Студенческая команда «Солнечной регаты» Московского политехнического университета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лодка работает на энергии, вырабатываемой солнечными панелями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По результатам данных испытаний лодки будет сформировано техническое задания для нового двигателя. В команде всего четыре куратора, и каждый отвечает за свое направления — это Иван Бабич, Валентина Каплина, Федор Власенко, Артем Горновский. Команда строит, проектирует и производит лодки самостоятельно. Это происходит в рамках предмета по проектной деятельности, за которую студенты получают оценки. С 2017 года построено пять лодок, каждая лодка проектируется студентами с нуля, проводятся исследования и испытания. Каждый год команда путешествует (кроме пандемийного года) и принимает участие в соревнованиях в России, том числе и международных», — рассказал старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич.

Проверка работоспособности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Старший куратор проекта «Солнечная регата» Иван Бабич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кураторы проекта наблюдают за заездом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники команды провели тестовые заезды лодки Valentina Queen 2018 года постройки с целью проверки работоспособности всех систем. В ходе тестовых испытаний была замерена тяга лодки, команда испытала новый карбоновый руль и научила новых студентов — участников проекта управлять лодкой.

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Несмотря на переменчивую погоду, команде удалось успешно провести все намеченные замеры и испытания. Была замерена тяга лодки на различных скоростях. Это необходимо для изготовления двух погружных моторов под характеристики лодки.

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тестовый заезд лодки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для новых студентов в этот день состоялось посвящение в водномоторники. Несмотря на то, что первокурсники пришли на проект только в феврале, они уже успели внести свой вклад. До этого они работали с лодками только шлифмашинкой в мастерской, теперь же испытали прелесть управления на себе.

Карбоновый руль — новый элемент управления Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обсуждение проекта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также новым элементом управления лодки стал карбоновый руль, который вместе со студентами прошёл своё посвящение. По сравнению с предыдущим, покупным новый самодельный — легче в 15 раз. Он сделан по разработанной командой модели из инновационных материалов, таких как «Синтерм» и углеткань.