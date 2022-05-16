16 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:10 — REGNUM В Японии отмечен 10-процентный рост цен производителей. Отмечается, что это рекордный показатель в годовом измерении. Хотя многие объясняют скачек цен подорожанием энергоносителей и сырьевых товаров в связи с «российско-украинским кризисом», есть и другой неблагоприятный для Токио фактор — ослабление японской иены.

Подготовка Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Банка Японии, в марте цены производителей увеличились на 9,7% против прогноза экспертов об их подъеме в апреле на 9,4%. Аналитики отмечают, что такой рост является рекордным с 1981 года.

Цены на нефтепродукты и уголь подскочили на 30,9%, на железную руду и сталь — на 29,9%, на химическую продукцию — на 10,2%.

«По сравнению с мартом потребительские цены в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,2%. Рост цен производителей, вероятно, скажется и на потребительской инфляции, которая до сих пор остается ниже 2%-ного целевого показателя Банка Японии. Эти данные будут обнародованы 20 мая», — сообщает Интерфакс.

Как уже отмечалось, по данным проведенного ранее опроса японского исследовательского центра Teikoku Databank, более 66% японских компаний ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и товаров. Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля. В нем приняла участие 9061 компания. Среди опрошенных компаний 50,4% ответивших заявили о «сложности приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3% респондентов ответили о «негативном влиянии в связи с увеличением цен», в частности, на топливо. В связи с этим 46,9% компаний планируют «переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта», а 20,4% — «искать альтернативу».

Автомобильное производство в Японии Siyuwj

Согласно прогнозам японских СМИ, в период с января по июль этого года цены на более чем 6 тысяч наименований товаров в Японии повысились или повысятся на 11—15%, в частности, в связи с санкционными ограничениями против России.

Хотя, как сообщают, свыше 85% ответивших на опросах японцев соглашаются под воздействием массированной пропаганды с санкциями против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине, немало людей в этой стране опасаются неблагоприятных последствий такой политики. Публикуются мнения о том, что санкции не должны быть безоглядными и чрезмерными, наносить ущерб самой Японии.

Хотя зависимость японской экономики от российских энергоносителей — нефти, сжиженного природного газа (СПГ), энергетических углей — нельзя назвать критической, необходимость быстрого восполнения из других источников при прекращении их импорта может создать реальные проблемы для потребляющих большие объемы энергоносителей предприятий третьей экономической державы мира. Немаловажно для японской индустрии и то, что импорт нефти, газа и угля бедной собственными энергоресурсами Японии из других стран, вне сомнения, будет заметно дороже поставок из России, хотя бы по логистическим причинам, имея в виду близость к Японии добычи российского сырья и сравнительно невысокие издержки транспортировки.

Недовольство предпринимателей, не говоря уже о населении, ростом цен в стране с большой вероятностью окажет влияние на политическую ситуацию в Японии.

Фумио Кисида Kremlin.ru

Дело в том, что в июле текущего года в Японии должны состояться очередные выборы в верхнюю палату советников, на которых будет переизбрана половина ее состава. Хотя в нынешних условиях парламентская оппозиция в этой стране ослаблена и раздроблена, избиратели могут своим голосованием выразить недовольство правлением кабинета Кисиды и поддержать кандидатов, критикующих правящую коалицию Либерально-демократической партии (ЛДП) и опирающихся на крупную буддистскую организацию «Сока гаккай» партии Комэйто. Поводом же для такого протестного голосования, кроме уже указанного роста цен, может стать недовольство мерами правительства по преодолению последствий пандемии коронавируса.

Если же, как это уже бывало в японской политике, ЛДП и Комэйто потеряют большинство в верхней палате парламента, наступит ситуация, именуемая в Японии «нэдзирэ коккай» — «скрученный» или «испорченный» парламент. Когда правящая партия или коалиция, имея большинство в нижней палате, не сможет проводить угодные ей законопроекты через верхнюю палату. По опыту прошлых лет, потеря правящей партией большинства в верхней палате неизбежно поставит вопрос об ответственности руководителя ЛДП и правительства. И хотя на сегодняшний день шансов на такое развитие ситуации немного, Кисида в своей политике не может полностью игнорировать недовольство народа. Тем более что, не обладая политической харизмой, как, например, у бывшего премьера Синдзо Абэ, он не пользуется особой популярностью в народе.

Однако Кисида, похоже, уже не может отойти от линии «дожимания» вместе с Байденом и «коллективным Западом» всеми методами России и лично ее лидера В. Путина, доведения их до «капитуляции» путем всемерного затягивания военных действий на Украине, что-де приведет Москву к истощению и «экономическому коллапсу». Ради этого японское правительство готово на все, включая серьезные издержки и потери.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден Kantei.go.jp

Такой «коллапс», по мнению некоторых японских аналитиков, позволит Токио решить главную на сегодняшний день для него проблему недопущения объединения военных потенциалов России и Китая. Так что, отказываясь от российских энергоносителей и запрещая поставки в нашу страну высокотехнологичной продукции, которая-де имеет двойное назначение и может быть использована на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, японское правительство, как ему представляется, решает важную для своей страны стратегическую задачу. А именно вывод России из числа потенциальных военных союзников главного на сегодняшний день противника Японии — Китая.

Остается лишь удивляться наивности, а, может быть, и не наивности вовсе, а тайному умыслу тех, кто убеждал российское руководство в целесообразности уступок Японии в интересах превращения ее в… «стратегического партнера» России.