Москва, 16 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. У России нет территориальных споров с Финляндией и Швецией, планирующими вступление в НАТО. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал планы двух скандинавских стран по вступлению в Североатлантический альянс. Песков отметил, что в России обеспокоены решением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Тем не менее у России нет территориальных споров с этими странами. В то время как у России с Украиной, в случае присоединения её к альянсу, мог бы возникнуть территориальный спор.

По словам Пескова, это обстоятельство «несёт огромные-огромные риски для всего континента».