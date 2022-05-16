Ижевск, 16 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ижевске запустили процесс реорганизации детских садов путем слияния. Соответствующие документы опубликованы на портале городской администрации.

Наталия Николаева ИА REGNUM В детском саду

В документах указано, что это необходимо для совершенствования и оптимизации системы муниципального образования. Будут объединены 16 детских садов, имущество передадут от одного учреждения к другому.

Управление образования администрации Ижевска займется подготовкой новых уставов учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года из детских садов Ижевска поступали заявления о противоправных действиях представителей коллекторских агентств. В частности, в один детсад явились неизвестные и стали выяснять данные одного из сотрудников учреждения.