Москва, , 13:28 — REGNUM Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», — указал Песков, подчеркнув, что «есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий».

Он также добавил, что вступление Украины в НАТО могло привести к территориальному спору России с государством, находящимся в альянсе.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал желание Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического альянса. Он добавил, что надеется на то, что страны — участницы Евросоюза выступят в поддержку такого решения Швеции и Финляндии и отметил, что он рассчитывает, что несогласие на это со стороны ряда стран альянса удастся преодолеть.

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